السوداني يترأس اجتماعا لبحث ايجاد فرص عمل للشباب

2023/01/09 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع حضره عدد من المسؤولين.

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