2023/01/09 | 10:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YPJyXeryH2s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة قرب ملعب جذع النخلة .. اجواء بـطولة كأس الخليج (خليجي 25) في البصرة | برنامج واحد من الناس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة قرب ملعب جذع النخلة .. اجواء بـطولة كأس الخليج (خليجي 25) في البصرة | برنامج واحد من الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).