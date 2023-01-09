2023/01/09 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الكويت اليوم الاثنين، أنها ستستضيف بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم المقبلة “خليجي 26” دون أن تحدد موعدا لها وذلك بعد انطلاق البطولة بنسختها الـ25 في مدينة البصرة العراقية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد العراق..



إعلان البلد المضيف لبطولة “كأس الخليج 26” المركز الخبري الوطني.

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