الوقف الشيعي يكشف عدد أملاكه المتجاوز عليها في ديالى

2023/01/09 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– ديالى

كشف رئيس ديوان الوقف الشيعي في ديالى، مزهر التميمي، اليوم الاثنين، عن حجم التجاوزات على املاكه في مناطق عدة من المحافظة.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "املاك الوقف الشيعي هي الاخرى لم تسلم من التجاوزات في ديالى سواء من اشخاص او دوائر او جهات وتم رفع اكثر من 30 قضية امام المحاكم المختصة من اجل استرجاع حقوقنا القانونية مع تقديم الادلة والبراهين".

واضاف، أن "10 قضايا حسمت لصالحنا حتى الان والمتبقي لايزال في اروقة المحاكم المختصة بانتظار قراراتها المنصفة"، لافتا إلى أن "الوقف يتعامل مع اي تجاوز وفق الاطار القانوني".

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