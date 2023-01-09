الرشيد يصدر تعليمات بيع الدولار

2023/01/09 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة بشأن بيع الدولار عبر فروعه.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فروع المصرف المكلفة ببيع الدولار هي (الفرع الرئيسي/106، فرع راغبة خاتون/97، فرع اليرموك /71".

واضاف، "يكون البيع لحاملي بطاقة ماستر كارد النخيل (المسافرين خارج البلد)، وكذلك يتم فتح مركز اصدار لبطاقة الزبون(Client) في فروع المصرف".

واشار الى أن "فرع الصالحية/33 مسؤول عن فتح حساب جاري الكتروني للزبائن الراغبين الذين لم يسبق ان تم تزويدهم ببطاقة ماستر كارد النخيل بسعر بطاقة (10000) دينار لاغيرها"، مبيناً أنه "يكون ايداع قيد من قبل الزبون الى الصندوق بمبلغ مايعادل (1000) دولار كحد اعلى لاستخدامها للمسافرين بسعر 1465 دينار لكل دولار".

تحرير: أ.ق

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