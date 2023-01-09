بالفيديو.. المفسوخة عقودهم من الداخلية يطالبون بتضمينهم في موازنة 2023

2023/01/09 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بتظاهر المئات من شريحة المفسوخة عقودهم في وزارة الداخلية والفاحصين امام وزارة المالية ببغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من شريحة المفسوخة عقودهم في وزارة الداخلية والفاحصين تظاهروا أمام وزارة المالية للمطالبة بتضمينهم في موازنة 2023".

تحرير: ر.



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