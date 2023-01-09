أحداث كانون الثاني.. السوداني: أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية

2023/01/09 | 10:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الاثنين 9 كانون الثاني 2023 السوداني: أولويات البرنامج الحكومي وضعت...

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السوداني: أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية أولاً على المسلة.

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