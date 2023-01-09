صندوق إعمار المناطق المتضررة يوضح بشأن سجل التوحيد الخاص بالموازنة

2023/01/09 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لهيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن سجل التوحيد الخاص بالموازنة التشغيلية غير مفقود، فيما أشار الى أن العمل جاري مع ديوان الرقابة المالية لاستكمال الملاحظات للسنوات (2016 ولغاية 2019) .

وذكر الصندوق في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "عدد المشاريع المتلكئة ضئيلة جدا مقارنة بالمنفذ الذي يبلغ عددها (1622) مشروعا".

وأضاف أن "آلية توزيع المشاريع على المحافظات المحررة يعتمد على معايير عادلة تم إقرارها من قبل مجلس أمناء الصندوق بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأشار البيان إلى أن "الصندوق يسعى جاهدا لجذب المنح والقروض من الجهات الدولية مع بيان دور الصندوق يقتصر على التنسيق بين الوزارات والمحافظات من جهة والأطراف الدولية من جهة أخرى".

وبين أن "الهيكل التنظيمي للصندوق بالتشكيلات تم إقرارها بموجب نظام العمل رقم(4) لسنة 2015 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4372) وما أعقبه من إصدار نظام عمل الصندوق رقم (3) لسنة 2017 النافذ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4441)".

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