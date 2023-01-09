استيراد الصين للنفط العراقي يتراجع 23% في كانون الأول

2023/01/09 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفضت استيرادات الصين من النفط العراقي بنسبة 23.6٪ خلال شهر كانون الأول الماضي.

وأوضحت وحدة الأبحاث في "الاقتصاد نيوز"، أن الصين اشترت من العراق خلال شهر كانون الأول 27.4 مليون برميل، بينما اشترت في تشرين الثاني 35.9 مليون برميل.

وأضافت، أن تراجع استيراد الصين من النفط العراقي في كانون الأول الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذت، كما انخفضت مشتريات الصين من النفط الإيراني والروسي.

وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (103) ملايين (281) ألفاً و( 459) برميلاً لشهر كانون الأول الماضي.

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