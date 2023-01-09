سيعيد النظر بجميع المخصصات.. مجلس الوزراء يصادق على سلم جديد لرواتب الموظفين

2023/01/09 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفاد مصدر مطلع في أمانة مجلس الوزراء، الاثنين، بقرب اصدار سلم الروات الجديد لموظفي الدولة.

وقال المصدر لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن "أمانة مجلس الوزراء تعكف على انهاء مشروع سلم رواتب جديد لموظفي مؤسسات الدولة وتقديمه الى مجلس الوزراء للتصويت عليه في الأسابيع المقبلة".

واضاف، أن "السلم الجديد سيعيد النظر بجميع المخصصات الممنوحة للموظفين بجميع فئاتهم دون المساس بقيمة الراتب الأسمي"، لافتا الى ان "رواتب صغار الموظفين والروات المتدنية سيتم زيادتها بما يحقق مبدأ العدالة لجميع الفئات العاملة بالدولة".

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