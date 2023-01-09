التيار الصدري يوجه بإقامة صلاة موحدة في بغداد والمحافظات (وثيقة)

2023/01/09 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت هيئة الاشراف العام للتيار الصدري، اليوم الاثنين، إقامة صلاة موحدة يوم الجمعة المقبل في بغداد المحافظات.

وذكرت الهيئة بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بمناسبة الذكرى السنوية للفتح المبين واللسان الناطق باسم الله ورسوله وامير المؤمنين، تقرر إقامة صلاة الجمعة المباركة في عموم العراق".

واضافت "تقرر ان تكون الجمعة القادمة جمعة موحدة في عموم المحافظات وكلا في محافظته"، مبينةً أن "تكون الجمعة الموحدة في العاصمة بغداد بمدينة الصدر".

تحرير: أ.ق

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