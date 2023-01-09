الهيئة الإدارية لنادي الناصرية تقدم استقالة جماعية (وثيقة)

2023/01/09 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الناصرية، اليوم الاثنين، تقديم استقالة جماعية من مهامها في للنادي.

أدناه نص الوثيقة:

تحرير: أ.ق

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