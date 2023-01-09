اجتماع قضائي في طهران لتبادل المعلومات بخصوص جريمة المطار

2023/01/09 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اجتمع الوفد القضائي العراقي، مع الوفد القضائي الايراني ضمن أعمال اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين لتبادل المعلومات واخر الإجراءات التحقيقية المتخذة بخصوص جريمة المطار.

وبين الوفد القضائي العراقي بأن منهج القضاء في التعامل مع أية جريمة تعرض عليه يكون على وفق الأدلة المنصوص عليها في القوانين النافذة والتي تقدم من الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق، وأن القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراك في هذه الجريمة.

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