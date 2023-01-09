عام التغيير.. التيار الصدري يقرر اقامة صلاة جمعة في بغداد والمحافظات

2023/01/09 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت اللجنة المشرفة على صلاة الجمعة، بالتيار الصدري اليوم الاثنين، اقامة صلاة جمعة في بغداد وجميع المحافظات.

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التيار الصدري يقرر اقامة صلاة جمعة في بغداد والمحافظات أولاً على ايرث نيوز.

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