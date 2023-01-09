2023/01/09 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال، والتي تظهر بشكل أساسي بعد فيروس كورونا، أكثر شيوعًا وشدة مما تم الإبلاغ عنه سابقًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متلازمة الالتهاب متعدّد الأجهزة عند الأطفال بعد كورونا.. هذا ما تقوله دراسة جديدة عن حدتها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متلازمة الالتهاب متعدّد الأجهزة عند الأطفال بعد كورونا.. هذا ما تقوله دراسة جديدة عن حدتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).