"الأسوأ لم يأت بعد".. مجلة تتحدث عن مخاطر قد تواجه العالم في 2023

2023/01/09 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب العالم من الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، يظل المشهد العالمي أكثر تقلبا وغموضا من أي وقت مضى في التاريخ الحديث.ومن المتوقع أن يكون عام 2023 أحد أكثر الأعوام تحديا منذ عقود مع استمرار اضطراب السوق.فرغم إمكانية السيطرة على التضخم، إلا أنه سيظل مرتفعا بشكل استثنائي مصحوبا بركود عالمي لا مفر منه، ويصعب توقع حدته ومدته.

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