اطباء المجلس العربي للاختصاصات الطبية:مؤسسات العتبة الحسينية الطبية والتعليمية

2023/01/09 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف اعضاء وفد المجلس العربي

للاختصاصات الطبية الذين اجروا اول

امتحان لطلبة البورد في اختصاص جراحة

الاورام لاول مرة في الوطن العربي الذي

اقيم في هيئة الصحة والتعليم الجامعي

التابعة للعتبة الحسينية المق

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