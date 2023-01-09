الامن الوطني يطيح بشبكتي تزوير واحتيال في نينوى والديوانية

2023/01/09 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، من ضبط شبكةً تزور المستمسكات الثبوتية لعناصر من داعش الإرهابي في نينوى.وذكر الجهاز، أنه "بمتابعة ميدانية وجهود استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من الإطاحة بشبكة مكونة من 7 أفراد يعملون على تصدير مستمسكات ثبوتية مزورة لعناصر من داعش الإرهابي".

وأضاف أن "العملية تمت من خلال المتابعة المستمرة لتحركاتهم بين محافظتي أربيل ونينوى ومن ثم استدراجهم بكمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية"، مبيناً أنه "تم ضُبط بحوزتهم محررات وكتب رسمية تابعة إلى لجنة تعويضات ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى كتب تابعة لوزارات ودوائر حكومية ووثائق ووكالات عامة وأختام مزورة".

واشار الى أنه "في محافظة الديوانية، تمكنت مفارز جهاز الوطني من القاء القبض وبالجرم المشهود على شبكة مكونة من 3 أشخاصٍ يقومون بعمليات النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق أخذ الأموال منهم وإيهامهم بالتعيين الحكومي، حيث تصل هذه الأموال إلى 1000 دولار مقابل كل معاملة، كما ضبط بحوزتهم عدد كبير من المعاملات المزورة ومبالغ مالية".

وتابع الجهاز بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

تحرير: أ.ق

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