مجدداً.. ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2023/01/09 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاثنين، ارتفاعا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا سعر صرف بلغ 157,300 دينارا مقابل 100 دولار".

واضاف أن "أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 158,500دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 157,500 دينارا لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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