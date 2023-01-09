2023/01/09 | 11:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: افاد تقارير استطلاعية نشرتها فضائيات عراقية وعربية بتزايد عمليات غش الذهب...

ظهرت المقالة العراقيون يقبلون على شراء الذهب وتحذيرات من المزيف والمغشوش أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يقبلون على شراء الذهب وتحذيرات من المزيف والمغشوش) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يقبلون على شراء الذهب وتحذيرات من المزيف والمغشوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).