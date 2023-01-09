"خليجي 25": قمة بين العراق والسعودية.. واليمن لتدارك الموقف

2023/01/09 | 11:59 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق سيواجه السعودية في قمة مبكرة (حيدر محمد/فرانس برس)

تنطلق الإثنين، منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة "خليجي 25"، التي تقام في مدينة البصرة العراقية، بمواجهات من العيار الثقيل، تجمع صاحب الأرض والجمهور منتخب العراق ونظيره السعودي على استاد البصرة الدولي، فيما يقابل منتخب عمان نظيره اليمني على الملعب ذاته.

وبدأ "أسود الرافدين" تحضيراتهم لمواجهة السعودية، بعد التعادل السلبي أمام عمان في لقاء افتتاح البطولة، حيث خاض المنتخب العراقي حصصاً تدريبية ضمت الجانبين البدني والتكتيكي، في الملعب الفرعي التابع لمدينة البصرة الرياضية، بقيادة المدير الفني الإسباني، خيسوس كاساس.

وقال مدرب العراق في مؤتمر صحافي نقله حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم: "المنافسة في خليجي 25 محتدمة، وكل المنافسين لديهم رغبة في الفوز باللقب.



البطولة ليست ضمن أيام الأجندة الدوليّة التي لم تسمح لنا بأن تتوفر معنا كل أدواتنا من اللاعبين الذين نرغب في استقطابهم.



علينا العمل كثيراً".

وانتقد المشجعون مدرب منتخب العراق، الإسباني، خيسوس كاساس، وبقية اللاعبين، وطالبوهم بضرورة الظهور بشكل أفضل في المباراة الثانية أمام المنتخب السعودي، الإثنين، من أجل تحقيق النقاط الثلاث، وإنعاش الآمال بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

من جهته استعد المنتخب السعودي الذي حقق الفوز على اليمن (2-0)، للقاء بشكل مميز.



وأكد سعد الشهري، مدرب منتخب السعودية، في مؤتمر صحافي نقله موقع الاتحاد الخليجي: "المباريات الأولى دائما صعبة، الخصم كان متمركزا في الخلف بشكل جيد، ونتمنى التطور خلال اللقاء القادم.



علينا المحافظة على الكرة، والتنظيم الدفاعي، سنحاول الظهور بشكل أفضل في مواجهة العراق.



ربما الخطأ في التمرير يسبب المشاكل، ولكننا سنصحح الأخطاء خلال المباريات القادمة، ونسعى للأفضل.



مواجهة العراق ستختلف كليا عن لقاء اليوم مع هذا الجمهور الغفير".

اليمن لتدارك الموقف

وسيحاول المنتخب اليمني العودة للمنافسة وعدم توديع المسابقة مبكرا حين يلاقي نظيره العماني على استاد البصرة.

وفي مؤتمر صحافي، قال سوكوب مدرب اليمن: "خسرنا بهدفين في اللقاء الأول لأننا واجهنا منافسا قويا لم يحتج وقتا طويلا للتسجيل، بعض اللاعبين يلعبون معا للمرة الأولى في منتخبنا، وبدأت العمل مع الفريق منذ فترة قصيرة وهي خمسة أسابيع، وهذه البطولة الرسمية الأولى، علينا النظر للمستقبل، وتحليل لقاء السعودية قبل لقاء عمان.



لم نستعد جيدا للبطولة، خضت مباريات ودية أمام أندية من الدرجة الثانية المصرية".

من جهته، قال برانكو إيفانكوفيتش، مدرب عمان، في مؤتمر صحافي نقله موقع الاتحاد الخليجي: "نقاط الضعف لن أتحدث عنها، البداية يجب أن تكون إيجابية، الفوز على اليمن والسعودية سيؤهلنا، نأخذ كل مباراة على حدة".



وحول الإصابات في المنتخب، قال برانكو: "صلاح اليحيائي كان جاهزا للقاء الأول تقريبا، ولكن لم نحاول المخاطرة به، نعم هو لاعب مهم جدا في الفريق، وضعنا زاهر ومصعب رغم أنه ليس مركزهما، ولكن اللاعب سيكون جاهزا".

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