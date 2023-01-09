بالأرقام.. القروض المصروف من صندوق الإسكان عام 2022

2023/01/09 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أحصى صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المبالغ المصروفة على القروض عام 2022 فيما أكد صرف أكثر من تريليون و600 مليار دينار.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للصندوق أن "مجموع المبالغ المصروفة خلال عام 2022 بلغت (1.631.162.785.000) ترليوناً وستمائة وواحد وثلاثين ملياراً ومئة واثنين وستين مليوناً وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار"، مبيناً أن "مجموع المبالغ المصروفة بعموم المحافظات خلال شهر كانون الأول الماضي بلغت (174.960.500.000) مئة وأربعة وسبعين ملياراً وتسعمائة وستين مليونا وخمسمائة ألف دينار".

وأشار البيان إلى أن "عدد المعاملات المقدمة الكترونيا من قبل المقترضين على الموقع الالكتروني للصندوق عام 2022 والتي تم قبولها بلغ (36.895) معاملة"، لافتاً إلى أن "عدد المعاملات المقبولة خلال شهر كانون الأول الماضي بلغ (2.500) معاملة، اما عدد المعاملات المكشوفة خلال 2022 بلغ (71.973) معاملة".

وأكد أن "الصندوق طبق خلال عام 2022 قرار إلغاء معاملة صحة الصدور مع الدوائر التي دخلت ضمن المشروع الوطني لإلغاء معاملة صحة الصدور ومنها دائرة التسجيل العقاري إضافة إلى الدوائر البلدية التابعة لامانة بغداد ومحافظة بغداد"، موضحاً أن "هذه الخطوة مستمرة وتهدف الى التخفيف عن كاهل المواطن".

ولفت البيان إلى ان "قروض الصندوق مستمرة للمواطنين خلال هذا العام".

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