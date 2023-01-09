الأغذية العالمية: البيئة مؤاتية لازدهار الاقتصاد العراقي إذا استثمر في مجالات عدة

2023/01/09 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أقر برنامج الأغذية العالمي "WFP"، بأن البيئة الحالية مؤاتية وملائمة لازدهار الاقتصاد العراقي ان استثمر في مجالات تساهم في تنويع مداخله الاقتصادية.





وقال ممثل البرنامج في العراق، علي رضا قريشي، في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "الاقتصاد نيوز"، لو قارننا وضع العراق اليوم مع ما كان عليه عام 2014 للاحظنا وجود اختلاف جذري في الوضع الاقتصادي له".





وأضاف قريشي، أنه "بعد القضاء على داعش وانتهاء الأزمة الاقتصادية وتحسن أسعار النفط ونجاته من جائحة كورونا وارتفاع سوق النفط الذي يدخل أكثر من 10 مليارات دولار إلى العراق، لتتضافر كل هذه العوامل لخلق البيئة التي من الممكن أن تزده".





وبين قريشي أن "اقتصاد العراق لو قرر أن يستثمر في مجالات عدة وتوسعة مداخيله الاقتصادية، فإن البيئة مؤاتية حاليا لازدهــاره"، مشيراً إلى أن "نسبة الدين إلى الناتج المحلي هي الأقل في تاريخه، وجميع هذه العوامل تساعد على تنامي خزينة العراق واحتياطياته".





وأكــد ممثل البرنامج وجــوب استغلال المــوارد الاقتصادية والاحتياطي المالي بالاستثمار نحو مستقبل أفضل.





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