2023/01/09 | 12:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنعاني: اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/09 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كنعاني: اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كنعاني: اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).