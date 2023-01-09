جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولات حثيثة لتعويمها

2023/01/09 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل الإعلام المصرية في خبر عاجل، عن جنوح سفينة بقناة السويس، فيما تحاول القاطرات إعادة تعويمها.وقالت وسائل الإعلام إن السفينة الجانحة تسمى “غلوري”، وتحاول الآن القاطرات إخراجها من الموقع التي جنحت فيه.كان العاملون في هيئة قناة السويس … Readmore

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