النزاهة: صدور أمر استقدام بحق مستشار وزارة النفط بتهمة الاضرار بالمال العام

2023/01/09 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدام بحق مستشار وزارة النفط؛ بتهمة تتعلق بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في بيان، اليوم الاثنين (9 كانون الثاني 2023)، إلى أن محكمة تحقيق الرصافة … Readmore

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