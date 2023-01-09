المندلاوي يدعو لدعم وزارة الداخلية وتعزيز جهودها في بسط الأمن

2023/01/09 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، إلى دعم وزارة الداخلية من تعزيز جهودها في بسط الأمن.وقال المندلاوي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/:”بمناسبة الذكرى السنوية […]

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