الأمن الوطني يضبط شبكةً تزور المستمسكات الثبوتية لداعش في نينوى

2023/01/09 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن ضبط شبكةً تزور المستمسكات الثبوتية لعصابات داعش الإرهابي في محافظة نينوى.وذكر بيان لجهاز الأمن تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بمتابعة ميدانية وجهود […]

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