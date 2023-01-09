قصف تركي يطال جبل متين في دهوك

2023/01/09 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الاثنين، بتجدد القصف التركي على جبال محافظة دهوك في اقليم كردستان.

وقال المراسل، إن قوات الجيش التركي بمعسكر ناحية بامرنى قصفت عدة مواقع في جبل متين تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني .

والاربعاء الماضي، قصفت المدفعية التركية قرى جبل كاره في محافظة دهوك، ما اسفر عن اضرار لم تعرف طبيعتها.

ومنتصف الشهر الماضي، قصفت الطائرات التركية عدة قرى بناحية باطوفا وقضاء العمادية، مما أثار ذعر السكان بتلك المناطق .

وتشن القوات التركية، عمليات عسكرية شمالي العراق، تقول إنها تستهدف عبرها مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تصنفه أنقرة على أنه تنظيم إرهابي.

يذكر أن تركيا نفذت في 20 تشرين الثاني الماضي 2022 سلسلة ضربات على مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً.

وأتى ذلك بعد هجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بإسطنبول في 13 نوفمبر.

واتهمت أنقرة كلاً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلف الاعتداء، غير أنهما نفيا أي صلة لهما به.

وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نيته إصدار أمر بشن هجوم بري "عندما يحين الوقت".

يشار إلى أن تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني سواء في الشمال السوري أو العراقي، مسؤولية تنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها، وتهديد أمنها، ما دفعها خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، فضلاً عن تنفيذ ضربات عدة على الحدود العراقية.

تحرير: أ.ف

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