التربية توافق على تقديم امتحانات الصفوف الاولية مع موعد امتحانات نصف السنة

2023/01/09 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافقت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، اليوم الاثنين، على تقديم امتحانات الصفوف الأولية مع موعد امتحانات نصف السنة.

وبحسب وثيقة صادرة وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "لا مانع من تقديم امتحانات الصفوف الأولية مع موعد امتحانات الشفوية لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2022-2023".

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