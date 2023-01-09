2023/01/09 | 13:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MHtHQu6C5ZQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين السعيدي ضيف برنامج يوم جديد حول المبادرة الانسانية والحملات التطوعية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين السعيدي ضيف برنامج يوم جديد حول المبادرة الانسانية والحملات التطوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).