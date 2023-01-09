شاهد.. هيو جاكمان يكشف كيف تمكن من تمثيل دور

2023/01/09 | 13:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخبر هيو جاكمان مذيع CNN، كريس والاس، بما توجب عليه فعله لإثبات قدرته على لعب دور "وولفرين" Wolverine، على الرغم من كونه أطول من الشخصية بحوالي 23 سنتيمترًا.

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