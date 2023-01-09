القضاء العراقي من طهران: سوف نحاسب قانونياً كل من يثبت تورطه بجريمة اغتيال قادة النصر

2023/01/09 | 13:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجلس القضاء العراقي، يوم الإثنين، احتضان العاصمة الايرانية طهران اجتماعاً عراقياً – إيرانياً لتبادل المعلومات بخصوص اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني اللذين قضيا بضربة امريكية قرب مطار بغداد عام 2020.… Readmore

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