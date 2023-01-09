2023/01/09 | 13:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن “السوداني ترأس، اجتماعاً متقدماً للبحث في إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد: أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد: أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).