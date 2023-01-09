شرطة البصرة توجه تحذيرا للجماهير الرياضية يخص

2023/01/09 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، تحذيراً للجماهير الرياضية بشأن محاولات التسور وعبور السياج الخارجي للمدينة الرياضية.

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