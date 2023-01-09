2023/01/09 | 13:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تتخذ إجراءات بحق العراق بعد استخدام تسمية "الخليج العربي" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/09 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتخذ إجراءات بحق العراق بعد استخدام تسمية "الخليج العربي") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتخذ إجراءات بحق العراق بعد استخدام تسمية "الخليج العربي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).