2023/01/09 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول اللجنة الامنية لبطولة خليجي

25 غالب الزاملي، يوم الإثنين، أن

تشريفات مجلس الوزراء مسؤولة عن إدخال

"الفاشينستات" لمقصورة الـ"VIP" في حفل

افتتاح البطولة.

وقال الزاملي، إن "الجهة الوحيدة

المسؤ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: تشريفات مجلس الوزراء مسؤولة عن إدخال "الفاشينستات" لمقصورة الـ"VIP") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: تشريفات مجلس الوزراء مسؤولة عن إدخال "الفاشينستات" لمقصورة الـ"VIP") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).