2023/01/09 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا خلال

استقباله اليوم للوجبة الاولى من مرضى

اقليم كردستان جاؤوا للعلاج في مؤسسات

العتبة الحسينية المقدسة ان "اهتمامنا

بجميع العراقيين وتقديم مختلف الخدمات

لهم وخاصة الطب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاقا من المظلة الابوية للمرجع السيستاني:ممثله يستقبل (18) مريضا من اقليم كردستان ويوجه بعلاجهم مجانا(فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاقا من المظلة الابوية للمرجع السيستاني:ممثله يستقبل (18) مريضا من اقليم كردستان ويوجه بعلاجهم مجانا(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).