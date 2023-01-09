الروبل الروسي يرتفع في أول أيام العمل بـ2023

2023/01/09 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضاً في ستة أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.وتقدم الروبل 1.4 بالمئة أمام الدولار بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش الاثنين ليصل إلى 71.08.وارتفعت العملة الروسية 0.2 بالمئة أمام اليورو إلى 76.01 واستقرت أمام اليوان الصيني إلى 10.44 في موسكو.وبعد أن ظل الروبل لفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر في ديسمبر كانون الأول 17 بالمئة بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية.(رويترز)

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