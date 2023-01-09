2023/01/09 | 13:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الفرعية أنجزت (1134) معاملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يعلن الوجبة الثالثة من تعويضات المتضررين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يعلن الوجبة الثالثة من تعويضات المتضررين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).