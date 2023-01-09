2023/01/09 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفادت معلومات نفطية، الاثنين، أن العراق خفض أسعار بيع نفطه للشهر المقبل.

وذكرت معلومات عن سومو وحلصت عليها "الاقتصاد نيوز" أن "العراق حدد سعر خام البصرة المتوسط لآسيا عند خصم 1.4 دولارللبرميل من متوسط عمان/دبي في شباط".

وأوضحت المعلومات أن "العراق حدد سعر خام البصرة المتوسط لأوروبا عند خصم 8.95دولار للبرميل من برنت المؤرخ في شباط المقبل".

ولفتت المعلومات الى أن "العراق حدد سعر خام البصرة المتوسط للأمريكتين عند خصم 1.7دولار للبرميل مقابل مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في شباط."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخفض أسعار نفطه لأوربا وآسيا في شباط المقبل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخفض أسعار نفطه لأوربا وآسيا في شباط المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).