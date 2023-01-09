2023/01/09 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبارأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تفجير 20 مقذوفا من مخلفات داعش في الأنبار.

وذكر المكتب الإعلامي للحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 54 في الحشد الشعبي والجيش تمكنتا من تفجير 20 مقذوفا من مخلفات داعش بمنطقة الشهابي في الأنبار".

وأضاف أنه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة خرجت القوة المشتركة نحو المنطقة المذكورة قرب سيطرة الحراريات وتم العثور على 20 قذيفة من مختلف الأنواع"، مؤكدا أنه "تم تفجيرها في نفس المكان.".

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