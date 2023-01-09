2023/01/09 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 57U1SP3Kqis

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان درجال يشرف على عملية دخول الجماهير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدنان درجال يشرف على عملية دخول الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).