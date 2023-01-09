بفعل نقص الطيارين.. الخطوط الجوية الاميركية تسقط 3 مسارات طيران من جداولها

2023/01/09 | 14:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تغلق شركة أمريكان إيرلاينز ثلاثة مسارات طيران أخرى هذا الربيع بسبب انخفاض الطلب ونقص الطيارين المستمر.

وقالت الخطوط الجوية الاميركية إنه “استجابةً لنقص الطيارين الإقليمي الذي يؤثر على صناعة الطيران والطلب الضعيف، اتخذت شركة الخطوط الجوية الأمريكية القرار الصعب بإنهاء الخدمة في كولومبوس، جورجيا (CSG) ، ديل ريو، تكساس (DRT) ولونج بيتش، كاليفورنيا (LGB) هذا الربيع”.

فقط ما مجموعه ثماني طائرات تابعة للخطوط الجوية الأمريكية تغادر يوميًا من كولومبوس وديل ريو ولونج بيتش.

وتدير الخطوط الجوية الأمريكية أكثر من 5000 رحلة جوية حول العالم كل يوم.

تتم خدمة المدن الثلاث حاليًا من قبل شركاء إقليميين لشركة American Airlines.

وتقوم شركة أمريكان إيرلاينز ، التي تدير أكثر من 5000 رحلة طيران على مستوى العالم ، بإغلاق ثلاثة مسارات طيران أخرى.

وأسقطت شركة الخطوط الجوية الأمريكية 19 مدينة من خطوطها منذ بداية الوباء.



وشهدت شركات الطيران الأخرى تخفيضات مماثلة في الخدمة بسبب النقص المستمر في الطيارين ، فضلاً عن تضاؤل ​​الطلب.

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