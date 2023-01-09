"التنين الأصفر" يطارد حمضيات المتوسط.. بكتيريا آسيوية تدمر المحاصيل

2023/01/09 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه حمضيات، مثل البرتقال والليمون، التي تنمو في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خطر الإصابة بمرض "التنّين الأصفر"، في حال سُجّل وجود متزامن لحشرة تنتشر أصلا في أوروبا وبكتيريا آسيوية من شأنها تدمير هذا النوع من المحاصيل، على ما حذر باحثون في دراسة نشرتها مجلة "فرونتيرز".

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