2023/01/09 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يفتتح مبنى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ببغداد المركز الخبري الوطني.

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