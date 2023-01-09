مركز القرار السياسي والأمني بالعراق.. ما أهمية المنطقة الخضراء وهل تظل سالكة أمام العراقيين؟

2023/01/09 | 14:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة حكومية ترمي للحد من الزخم المروري الهائل بالعاصمة العراقية، أوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة افتتاح طرق المنطقة الخضراء أمام حركة سير المركبات الخاصة دون الثقيلة والدراجات.

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