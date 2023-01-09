ارتدته قبل وفاتها.. عرض فستان شهير للأميرة ديانا للبيع في مزاد

2023/01/09 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتدت الأميرة ديانا الرّاحلة هذا الفستان البنفسجي في صورة ملكيّة رسميّة في عام 1991، كما أنّها ظهرت به على صفحات مجلّة "فانيتي فير" في عام 1997 قبل وفاتها مباشرة.والفستان معروض للبيع في مزاد الآن، وقد يبلغ سعره 120 ألف دولار.

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