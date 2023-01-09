2023/01/09 | 14:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EhdeLg-RV9w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشرطة العراقية.. 101 عام من حماية أمن المواطن) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشرطة العراقية.. 101 عام من حماية أمن المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).