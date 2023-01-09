البنك المركزي يقرر بيع الدولار في مطار بغداد الدولي

2023/01/09 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن البنك المركزي، الاثنين، فتح منفذ جديد لبيع الدولار نقداً للمسافرين في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للبنك أن "المصرف العراقي للتجارة (TBI) سيباشر بالبيع إعتباراً من يوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/١/١٠ للمسافرين وبحد أقصى (5000) دولار امريكي".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 20 مصرف ليشمل جميع المصارف المشمولة والراغبة بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سعر العملة في الأسواق المحلية".

وأكد أن "الأرتفاع في سعر الصرف حالة مؤقتة".

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